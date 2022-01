Studenti, stasera il tavolo con Festa: revocato lo sciopero di domani

L’Unione degli Studenti, in qualità di sindacato studentesco, e le Rappresentanze studentesche irpine oggi 13 gennaio, alle 20:00, saranno al tavolo con il sindaco, per concordare un piano di screening e vaccinazioni per una scuola in sicurezza.

Di conseguenza, è stato revocato lo sciopero studentesco del 14 gennaio, così come il sit-in che si sarebbe dovuto svolgere domani alle 15:00 davanti al Comune.

“Stasera alle 20:00 saremo al tavolo con il sindaco – dichiara Chiara Mariconda, coordinatrice di Uds Avellino – L’amministrazione comunale ha mostrato un’apertura alla collaborazione con la comunità studentesca, anche se non abbiamo ricevuto nessuna convocazione formale. Al tavolo, porteremo le nostre proposte per garantire una scuola in sicurezza e concorderemo con il sindaco una data di scadenza, entro la quale ci aspettiamo dei fatti concreti. Per il momento, avendo ottenuto un tavolo entro la data da noi fissata come limite, ossia il 14 gennaio, è revocato lo sciopero studentesco di domani ed è annullato il sit-in previsto per le 15:00”.