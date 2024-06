Streghe: ad Altavilla Irpina una mostra di libri rari ed antichi

Altavilla Irpina – Nella notte di San Giovanni, domenica 23 giugno, alle 18, presso il Palazzo Baronale De Capua, l’evento “Streghe – Incontro sotto il noce magico”.

Organizzato dal Forum Giovani di Altavilla Irpina l’evento si svolgerà in più fasi, inizialmente si terrà un convegno con esperti del settore, infatti dopo i saluti del sindaco, Mario Vanni, e del presidente del Forum, Bruno De Francesco, ci saranno gli interventi di Cinzia Giorgio, specializzata in Women’s Studies e dottore di Ricerca in Culture e Letterature Comparate e di Adelino Di Marino, bibliotecario, responsabile della Biblioteca delle suore benedettine di Montevergine.

Gli interventi saranno moderati da Roberta Marino segretaria del Forum. Al termine del convegno sarà aperta la mostra “Streghe”: un percorso espositivo con libri e stampe rare e antiche dal XVI al XIX secolo.

Dalle ore 20 sarà aperto invece il “Villaggio delle streghe” e il “Banchetto delle streghe” con prodotti tipici.

La data scelta è quella del 23 giugno, quando allo scoccare della mezzanotte si entrerà nella famosa notte di San Giovanni conosciuta anche come notte delle streghe in quanto viene attribuito dalla superstizione popolare il raduno delle streghe per il loro sabba.

Un evento unico, mai sviluppato in questo modo, come afferma il presidente del Forum Giovani Bruno De Francesco: “Abbiamo cercato di recuperare alcune antiche tradizioni e leggende del nostro territorio, infatti molti conoscono la storia del famoso noce di Benevento che doveva trovarsi proprio nei pressi di Altavilla e per questo abbiamo voluto realizzare un evento diverso, che non fosse la solita rappresentazione, ma un incontro culturale di prestigio e per farlo, abbiamo chiamato esperti del settore, senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo ed ovviamente grazie al supporto di tutta l’amministrazione comunale e del sindaco Vanni”.