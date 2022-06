Anche i deputati irpini Generoso Maraia e Maria Pallini, eletti in Parlamento col Movimento 5 Stelle quattro anni fa, sono pronti a seguire Luigi Di Maio.

Il ministro degli Affari Esteri ha convocato una conferenza stampa all’Hotel Bernini di Roma per annunciare la sua uscita dal MoVimento 5 Stelle e la nascita della nuova compagine parlamentare “Insieme per il futuro” alla quale si uniranno una cinquantina tra deputati e senatori ormai ex pentastellati.