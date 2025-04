Strage bus, confermate le condanne di Appello: sei anni a Castellucci

ROMA – Condanna definitiva per la strage del bus di Acqualonga, costata la vita a 40 persone. I giudici della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno rigettato tutti i ricorsi contro la sentenza di Appello. Tra questi c’e’ la conferma della sentenza di secondo grado a 6 anni per l’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci ed altri manager. In secondo grado, nel settembre 2023, i magistrati della II Sezione Penale Corte di Appello di Napoli avevano condannato a sei anni, ribaltando la sentenza del tribunale di Avellino, l’ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, che in primo grado era stato assolto. Stessa pena anche per il direttore generale dell’epoca Riccardo Mollo e per i dipendenti di Aspi Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. In secondo grado è stata inoltre ridotta la pena a cinque anni per il dirigente di Aspi Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco di Aspi Paolo Berti. Tre anni per Gianluca De Franceschi, dirigente di Aspi e per i due dipendenti Gianni Marrone e Bruno Gerardi. Confermata anche la condanna per Gennaro Lametta, alla pena di 12 anni, come richiesto dall’accusa. Otto anni invece per la dipendente della Motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola, a fronte di una richiesta di 9 anni.