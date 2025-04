Ciclo integrato dei rifiuti, via libera all’affidamento a Irpiniambiente

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso parere favorevole rispetto alla documentazione inviata dall’Ente d’Ambito in merito all’affidamento delle attività afferenti il ciclo integrato dei rifiuti alla società provinciale Irpiniambiente. Il parere dell’Agcm garantisce il via libera all’acquisizione della gestione da parte dell’Ato di Avellino attraverso l’affidamento alla società Irpiniambiente che sarà acquisita dai comuni.

Soddisfazione per l’esito dell’adunanza dell’Autorità è stata espressa dal Presidente dell’Ente d’Ambito Vittorio D’Alessio. “Questo pronunciamento – afferma – rappresenta il riconoscimento della bontà del percorso portato avanti dal Consiglio d’Ambito che, senza alcuna esitazione, ha sempre lavorato in direzione di una gestione pubblica del ciclo integrato. Dopo mesi di polemiche e contrasti, finalmente intravediamo la luce e siamo pronti a mettere in campo tutto quanto serve per passare alla fase esecutiva e dare il via alla nuova gestione del ciclo integrato in provincia di Avellino”.