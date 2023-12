Strada Vallo-Forino chiusa da tre settimane: pronta la raccolta di firme

MOSCHIANO- La strada di collegamento tra Moschiano e Forino, la Ss403 (meglio nota come Santa Cristina) e’ chiusa al traffico ormai da tre settimane per consentire un intervento finanziato dalla Provincia di Avellino per la sicurezza idrogeologica su un versante già interessato negli anni scorsi da una frana che aveva investito la zona di Forino. Ma la complessità dell’intervento e la necessità di far intervenire una ditta specializzata per alcune significative parti della stessa opera, ha determinato anche uno stop al via degli interventi. Più passano i giorni e più però crescono i disagi, soprattutto per le attività commerciali che dal Vallo raggiungono la zona di Forino e la stessa città capoluogo e l’area salernitana.

In tanti stanno segnalando in questi giorni i danni dettati dai tempi lunghi di definizione dell’intervento. Per cui si starebbe valutando anche il via ad una raccolta di firme da sottoporre alla Provincia di Avellino per accelerare sull’intervento da mettere in campo.