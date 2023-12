Ato Rifiuti, annullate in autotutela le procedure per i concorsi

AVELLINO- Annullata in autotutela la “Procedura di reclutamento di unità lavorative in attuazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025″ indetta il 13 novembre scorso dal direttore generale dell’Ato Rifiuti di Avellino Annarosa Barbati, con una determina dello stesso direttore generale che ha di fatto sancito lo stop alla procedura che avrebbe dovuto individuare tra il 2023 e il 2024 due funzionari amministrativi, due funzionari contabili (entrambi nel 2024), tre funzionari tecnici (2 nel 2023 1 nel 2024), due istruttori contabili (nel 2023), un istruttore informatico (nel 2024), due istruttori tecnici (1 nel 2023 e 1 nel 2024), un collaboratore amministrativo (nel 2024). Con un avviso e una determina pubblicate il 28 novembre e’ arrivato l'”Annullamento, in autotutela, della Procedura di reclutamento di unità lavorative indetta con determinazione del Direttore Generale n. 189 del 13.11.2023”.

Si legge nel provvedimento: “al fine di evitare probabili contenziosi che minerebbero la definizione dell’iter concorsuale, arrecando ritardi nel reclutamento delle unità lavorative, procedere all’annullamento in autotutela della determinazione del Direttore Generale n. 189 del 13.11.2023”. Tutto da rifare dunque per quanto riguarda le procedure e un nuovo bando e schema di concorso.