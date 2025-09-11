Strada Santa Cristina, il Comune di Moschiano “chiama” la Provincia

Il Comune di Moschiano ha richiesto ufficialmente all’Amministrazione Provinciale di Avellino aggiornamenti in merito allo stato dei lavori sulla Strada Santa Cristina, arteria strategica che collega Moschiano a Forino e il capoluogo di provincia oltre che il salernitano. Per anni una strada di fondamentale importanza per la mobilità e la sicurezza del territorio. Una interlocuzione con i rappresentanti di Palazzo Caracciolo che hanno confermato la piena disponibilità a collaborare per una rapida attivazione degli interventi già programmati con la Determina n. 3012 del 30.12.2024. Il Sindaco di Moschiano, Sergio Pacia ha assicurato: «Seguiamo con grande attenzione questa vicenda, perché la Strada Santa Cristina è vitale per la sicurezza e la mobilità quotidiana dei nostri cittadini. Ci auguriamo che la Provincia, così come ci ha confermato, possa fornirci al più presto indicazioni chiare sui tempi di inizio dei lavori. Da parte nostra c’è la massima disponibilità alla collaborazione per garantire il buon esito degli interventi». Nelle scorse settimane, il primo cittadino di Moschiano ha inoltre incontrato presso la Provincia l’ingegnere responsabile della pratica. È emerso che l’impegno finanziario, confermato già a dicembre, resta tuttora valido, ma che mancano ancora alcune autorizzazioni regionali – in particolare VINCA e Paesaggistica – che si prevede possano essere risolte a breve, consentendo così di avviare concretamente i lavori. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno sottolineato in una nota: ” che continueranno a seguire in maniera attenta e vigile la questione, trattandosi di un’opera di vitale importanza per il territorio e alla luce delle numerose sollecitazioni dei cittadini. La Strada Santa Cristina rappresenta una priorità non più rinviabile per la sicurezza e lo sviluppo della comunità di Moschiano”.