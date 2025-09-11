Ama il tuo cane, rispetta il tuo paese: a Grottolella giornata di sensibilizzazione

L’amministrazione comunale di Grottolella, in collaborazione con l’associazione NODI e le ACLI di Avellino, promuove per sabato 20 settembre l’iniziativa “Ama il tuo cane, rispetta il tuo paese”.

L’evento, che vedrà il coinvolgimento dei settori Sanità, Ambiente e Protezione civile, ha l’obiettivo di diffondere comportamenti responsabili nella gestione degli animali da compagnia, con particolare attenzione alla corretta raccolta e smaltimento dei bisogni fisiologici dei cani.

La giornata punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza del decoro urbano, della convivenza civile e della tutela degli spazi comuni, rafforzando al tempo stesso il legame di rispetto e cura verso gli animali d’affezione.

L’invito è rivolto a commercianti, associazioni del territorio e cittadini interessati ai temi della protezione ambientale e del benessere animale. Durante l’iniziativa verranno messi a disposizione, a prezzo simbolico, kit igienici composti da sacchetti e spruzzino detergente per i proprietari dei cani.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 settembre alle ore 10:00 in Piazza Municipio n.1, presso il Comune di Grottolella.