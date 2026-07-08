Strada per Montevergine, sopralluogo del presidente Picone: apertura a settembre

MERCOGLIANO- “Siamo in una fase avanzata dei lavori, anche se per completare bisogna ancora realizzare il muro e ventisei pali, quindi questo comporta una lungaggine, perché il cemento deve maturare per circa ventotto giorni. Abbiamo concluso le attività di verifica ispettiva per capire se è possibile aprirla nella prima settimana di settembre” Sono queste le parole del presidente della Provincia, Fausto Picone, che ha effettuato un sopralluogo lungo la strada 374 che sale a Montevergine, nella zona interessata nei mesi scorsi dalla frana e oggi area-cantiere. Ad accompagnare il presidente, il consigliere provinciale Marino Sarno, i sindaci Vittorio D’Alessio (Mercogliano) e Luigi Marciano (Ospedaletto d’Alpinolo), oltre ai tecnici della Provincia e ai referenti dell’impresa che sta eseguendo l’intervento di ripristino dell’arteria.