“Storie d’incanto… in mezze punte!”, una serata da favola al Palasport

Il Palasport Giacomo Del Mauro, si è trasformato in un regno incantato dove la fantasia ha danzato a ritmo di ginnastica. Luci soffuse, musica coinvolgente e l’inconfondibile atmosfera Disney hanno fatto da cornice a “Storie d’incanto… in mezze punte!”, il saggio di fine anno della A.s.d. Gym Art Avellino, che ha visto protagoniste 200 giovani ginnaste dai 3 ai 18 anni.

Uno spettacolo tra nastri fluttuanti, clavette roteanti e movimenti coreografici curati nei minimi dettagli. le ginnaste hanno dato vita a una vera e propria favola in movimento. Ogni esibizione ha raccontato una storia, ha trasmesso emozioni, ha fatto brillare gli occhi di grandi e piccini.

“Non solo sport, ma cuore, sogni e magia” – è il messaggio lanciato dallo staff di Gym Art Avellino, che ha voluto ringraziare calorosamente tutte le protagoniste in pedana per l’impegno, la passione e l’energia messa in ogni singolo passo. Un ringraziamento speciale è andato anche ai genitori, per il loro costante supporto, e al pubblico, che ha gremito gli spalti regalando applausi e affetto.

Il saggio ha segnato non solo la conclusione dell’anno sportivo, ma anche la celebrazione di un percorso di crescita, di amicizia e di sogni condivisi. E proprio come ogni bella storia Disney, anche questa serata si è chiusa con un lieto fine… e un arrivederci ricco di promesse: “Alla prossima avventura, sempre insieme, tra sogni, ritmo e magia!”