La storia di Lauro a fumetti: ora è gratis sul portale del Turismo

Risiedi all’estero e vuoi conoscere la storia del tuo paese raccontata a fumetti o vuoi visitare uno dei Castelli più importanti della Campania e vorresti prima conoscerne i principali eventi storici collegati? A tutte queste domande hanno pensato bene di rispondere gli ideatori del portale Lauroturismo, che nella guida digitale con le immagini e la storia dei monumenti del comune del Vallo, da qualche giorno hanno deciso di aggiungere un link da cui sarà possibile richiedere gratis la storia di Lauro a fumetti.

Basterà inviare i propri dati per ottenere la copia digitale del fumetto ideato dai giovani della Proloco qualche anno fa.

Come avevano spiegato in quella occasione gli organizzatori: “Il portale nasce dall’idea di digitalizzare tutto il nostro patrimonio culturale.Grazie ad un team di volontari che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze, abbiamo creato un logo turistico per il nostro paese e una piattaforma per dare visibilità a tutti. L’obiettivo è quello di raccogliere la storia del territorio e le attrattive turistiche sotto un unico marchio, provando a raccontarle sotto più aspetti: la nascita, lo sviluppo, l’impatto quotidiano ai giorni nostri, la memoria dei luoghi e delle persone, le tipicità culturali, sociali e gastronomiche. Questa nuova iniziativa dovrà rilanciare i contenuti e il servizio di promozione che assicura alla cittadina del Vallo di Lauro”.