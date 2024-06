Giuseppe Conte oggi ad Avellino per sostenere Gengaro

Ballottagio Avellino- E dopo Elly Schlein arriva anche Giuseppe Conte ad Avellino a sostegno del candidato sindaco, Antonio Gengaro.

L’ex Premier ed attuale Presidente del Movimento 5 Stelle questo pomeriggio sarà prima, alle 18:00, a Borgo Ferrovia per un caffè con gli elettori ed il candidato e per una visita alla ferrovia e al “Murale della Pace” di Ettore de Conciliie e poi, alle 18:30, incontrerà la stampa nello spazio antistante il comitato elettorale del candidato sindaco Gengaro in Piazza Libertà.

Saranno presenti naturalmente, anche i candidati delle 4 liste scese in campo con Gengaro: Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Per Avellino con Gengaro sindaco, App-Avellino Progetto Partecipato.