Stop scuole Campania, ricorso: il Tar chiede documenti

Scuole chiuse in Campania, un ricorso è stato presentato al Tar Campania per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il ricorso è stato presentato da alcuni genitori, difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci.

Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha emesso un decreto con il quale dispone che la Regione Campania esibisca entro le ore 10 di lunedì 10 gennaio “gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata” in quanto, si legge nel provvedimento, “l’ordinanza motiva l’esigenza della disposta sospensione facendo diffuso riferimento a dati, report e acquisizioni istruttorie non disponibili agli atti del giudizio che è opportuno, in ragione della rilevanza della questione, che vengano portati all’attenzione del giudicante fin dalla fase cautelare”.