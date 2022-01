Covid ad Avellino, chiusa temporaneamente un’altra attività

La cartoleria, Punto Contabile, ha temporaneamente chiuso per il contatto dello staff con una persona positiva al Covid-19.

Continua la chiusura dei locali per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Questa volta a comunicare ai clienti la chiusura per il contatto con un positivo è Punto Contabile, cartoleria in piazza Garibaldi.

Renato D’Argenio, titolare del negozio, ha preferito avvertire tutti i clienti con un cartello all’ingresso e un messaggio su Facebook, che riportiamo:

«A tutti i nostri amati clienti, causa Covid-19, ci toccano un po’ di ferie. Ci scusiamo, ma siamo certi che capirete. E’ una decisione che prendiamo per il bene di tutti. Tra qualche giorno speriamo di riaprire. Sicuri che non ci abbandonerete. Ricordo che siamo tutti vaccinati con tre dosi. Un abbraccio a tutti voi. E scusate per i problemi che vi abbiamo creato»