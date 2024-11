Stop all’erogazione idrica nel capoluogo e nei comuni irpini

A seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica al Serbatoio Santa Maria delle Grazie, dalle 22.00 del 07.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le zone interessate saranno:

-CORSO UMBERTO I e str. lim.

-RAMPA S. ANTONIO ABATE e str. lim.

-VIA AD ATRIPALDA e str. lim.

-VIA FONTANATETTA e str. lim.

-L.GO SANTO SPIRITO e str. lim.

-L.GO CASTELLO e str. lim.

-TEATRO COMUNALE e str. lim.

-VIA FILANDE e str. lim.

-STAZIONE FERROVIARIA

-LARGO STAZIONE FERROVIARIA

-VIA MADONNA DELLA SALETTA e str. lim.

-VIA F. TEDESCO e str. lim.

-C.DA FONTANATETTA estr. lim.

-C.DA PIGNATELLA e str. lim.

-C.DA SAN TOMMASO e str. lim.

-VIA SPINETA e str. lim.

-VIA FRICCHIONE e str. lim.

-VIA PIANODARDINE e str. lim.

-RAMPA S. MODESTINO FINO AD INCROCIO VIA DUOMO e str. lim.

-VIA CIRCUNVALLAZIONE dal civ.166 al civ. 200 e dal civ. 335 al civ. 365.

-VIA FRANCESCO SAVERIO FINO INCROCIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE e str. lim..

L’interruzione idrica dalle 22.00 del 07.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo riguarderà anche i comuni di:

– QUINDICI

– STURNO

– TAURASI (Le frazioni interessate sono: C/DA MIRABELLA e C/DA CALORE)

– VILLAMAINA

– MONTELLA (Le zone interessate sono: TOPPOLO DI PANNO, BARUSO e CAPPELLA)

– PIETRADEFUSI

– MONTEMILETTO

– TORELLA DEI LOMBARDI (Le Frazioni interessate sono: CONTRADA PIANO MAROTTA, VIA DELL’ANGELO, PONTICELLI, FOSSI DELLA CORTE)

– LIONI

Inoltre, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 07.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione anche nei seguenti comuni:

– NUSCO

– FRIGENTO (Le Frazioni interessate sono: SAN MARCO, PAGLIARA, SAN COSMO, LA QUARTA, PIANO DELLA CROCE, VIA BERLINGUER, VIA ALDO MORO, CASE POPOLARI e MATTINE. PANNIZZE, LAPPIERTI e PARCO)

– GESUALDO (Le Frazioni interessate sono: ARIELLA, CARPIGNANO, TORRE DEI MONACI, OTICA, FONTANA TASSOLA, MADDALENA, PESCARIELLO, LAMMIE, SAN SILVESTRO, VALLI, SANT’ELIA, CAPO DI GAUDIO, VIA DANTE ALIGHIERI, POZZO DEL PRINCIPE E CATAURO)

Infine a SAVIGNANO IRPINO, causa rottura sulla condotta adduttrice DN 300mm in agro di Greci, l’erogazione idrica a servizio del Comune di Lacedonia sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel pomeriggio.