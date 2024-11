Casino del Principe, cultura ed arte per abbattere stereotipi e violenze di genere

Martedì 19 Novembre, presso il Casino del Principe, dalle 9.00 alle 14.00, spettacolo teatrale “Il limite ignoto” e mostra “Com’eri vestita? – Storie di Violenza” rivolto alle scuole della provincia di Avellino.

Quello di Novembre sarà, un mese volto ad informare e sensibilizzare la comunità con strumenti alternativi quali il teatro e l’arte. Un appuntamento che si ripete per la seconda volta e speriamo diventi un format ben preciso per la nostra realtà e le reti coinvolte.

“Attraverso questi appuntamenti educativi, instaurando una relazione con gli studenti e le studentesse, provando a mettere le basi per un cambiamento culturale, necessario per prevenire situazioni tragiche che ormai quotidianamente ascoltiamo. La cultura e l’arte possono fare la differenza in una comunità fragile.” – dichiara Sara Plutino – responsabile dell’Arci per l’area di genere.

Il programma della mattinata prevede l’alternanza dei gruppi scuola tra lo spettacolo teatrale sul consenso e la mostra sulla violenza alle donne che a partire dallo scorso marzo sta girando tra i nostri circoli e nei luoghi dell’irpinia suscitando interesse e curiosità. Parlare di questi temi -consenso, violenza di genere e sessuale, relazioni e stereotipi- è fondamentale, soprattutto alle future generazioni perché sono privi di luoghi in cui se ne parli con professionalità e liberamente.

Non solo per gli studenti e le studentesse ma anche l’intera comunità potrà partecipare nuovamente all’esperienza del teatro partecipativo, grazie alla replica serale del 18 Novembre, presso il circolo Arci Fortapasc alle ore 20.30. L’importante è prenotare il proprio posto, dato gli spazi limitati. Tutte le info saranno disponibili sui canali comunicativi dell’Arci Avellino. L’evento è patrocinato dal Comune di Avellino che ha messo a disposizione le sale del Casino del Principe.