Stop alla speculazione, Codacons avvia verifiche su aumenti ingiustificati

«Va bene l’inflazione ma stop alla speculazione che è un crimine contro i cittadini». Così Codacons Campania che chiede al ministro della salute di inviare i Nas a campione in tutte le botteghe a controllare le fatture di acquisto all’ingrosso delle merci in vendita.

«Parte una denuncia a 104 procure della Repubblica per il reato di aggiotaggio: chi specula deve chiudere l’esercizio e finire in galera – afferma la Codacons in una nota – da oggi a mercoledì gli ispettori Codacons in tutta Italia ( e quindi anche in Irpinia, ndr) fotograferanno di nascosto i cartellini dei prezzi per verificare aumenti ingiustificati.

Tutti i consumatori sono invitati a fotografare e segnalare anomali aumenti improvvisi di merci e servizi: dal caffè alla frutta e verdura, dalla carne ai costi negli hotel e ristoranti. Da lunedì sul sito www.codacons.it un modulo per le segnalazioni».