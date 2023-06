Forte nubifragio in Valle Ufita. Strada interrotta a Grottaminarda

Un forte nubifragio ha colpito nel pomeriggio la Valle Ufita. Pioggia battente, grandine, lampi e tuoni hanno imperversato soprattutto tra Grottaminarda, Bonito e Melito Irpino.

In via Barricella, a Grottaminarda, una colata di acqua detriti e fango è scesa dai campi ed ha invaso la strada già dissestata. In quel momento transitava una ragazza a bordo di una panda che è rimasta arenata.

Per fortuna non si è fatta nulla, solo tanto spavento. E’ stata subito soccorsa da una coppia di vicini di casa. Sul posto una pala meccanica, inviata dal Comune di Grottaminarda per liberare la strada.

In diverse abitazioni danni ad elettrodomestici e dispositivi elettronici a causa del fulmine caduto vicino. Anche nel centro abitato di Grottaminarda si registrano danni: un muretto è crollato nel Parco Sciarappa ed un tombino è esploso in via Condotto.