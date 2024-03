Stipulano on-line polizze assicurative, ma è una truffa: denunciati dai Carabinieri

Una coppia della provincia di Crotone, già nota alle Forze dell’Ordine, dopo aver inserito in diversi siti internet dei link pubblicitari per la stipula a prezzi estremamente vantaggiosi di polizze per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, ha raggirato telefonicamente una donna, vendendole una polizza al costo di 580 euro all’anno, da acquistare subito per il prezzo conveniente, convincendola così a ricaricare una carta prepagata. Come accade in questi casi però, nessuna assicurazione è stata stipulata per l’autovettura della sfortunata contraente, che, resasi conto d’essere stata truffata, dopo che i falsi agenti assicurativi erano divenuti irreperibili, ha presentato denuncia ai Carabinieri di Telese Terme, riferendo dell’accaduto.

Le immediate indagini hanno consentito ai militari di individuare la coppia denunciandola all’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri, in questi casi, consigliano sempre di rivolgersi ad agenzie presenti sul territorio o siti internet sicuri per stipulare le polizze assicurative e ricordano che generalmente il pagamento del premio a distanza, a favore di vere compagnie assicurative avviene sempre mediante bonifico bancario e non con ricariche di carte prepagate.

I soggetti denunciati sono da ritenersi sottoposti alle indagini e pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva.