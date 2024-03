Eurochocolate, Guarducci: estranei alle indagini, a disposizione della magistratura

Di seguito si riporta quanto comunicato dal Presidente Eugenio Guarducci in merito all’indagine in corso dalla Procura di Avellino sull’organizzazione dell’evento Eurochocolate.

“Apprendiamo dalla Stampa locale di una indagine svolta dalla Procura di Avellino che riguarda gli atti assunti dall’Amministrazione Comunale di Avellino inerenti l’organizzazione dell’evento Eurochocolate prodotto dalla scrivente società lo scorso mese di Febbraio.

Siamo totalmente estranei alle attività di indagine in corso in relazione alla quale nessun atto ci è stato comunicato, ciò nonostante non possiamo che metterci a completa disposizione, laddove verrà ritenuto necessario, della stessa Procura al fine di fornire tutte le informazioni e richieste di chiarimenti che ci verranno eventualmente richieste”.