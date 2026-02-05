Stellantis Pratola Serra, l’Ugl Metalmeccanici conquista il 61% alle elezioni RLS

Risultato netto per l’Ugl Metalmeccanici nello stabilimento Stellantis Security di Pratola Serra: nell’ambito delle elezioni per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il sindacato ha ottenuto il 61% delle preferenze, aggiudicandosi l’unico seggio disponibile.

A comunicarlo, in una nota congiunta, il Segretario Nazionale Antonio Spera, il Segretario Provinciale di Avellino Ettore Iacovacci e il coordinatore Automotive Arturo Fiorillo, i quali ne hanno sottolineato la rilevanza: «Per la prima volta l’Ugl Metalmeccanici ha partecipato alle elezioni RLS nello stabilimento e sin da subito ha ricevuto la fiducia della maggioranza dei lavoratori».

A ricoprire il ruolo di RLS sarà Mario Brancaccio, già RSA all’interno del sito produttivo, figura considerata un punto di riferimento per l’impegno costante nella tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.

“L’Ugl Metalmeccanici esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia la commissione elettorale, tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto di sostenere il nostro candidato, ribadendo l’impegno quotidiano per la sicurezza, la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento”.