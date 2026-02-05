Controlli straordinari su sicurezza e antincendio nei locali pubblici: l’avviso di Confcommercio Avellino

A seguito della tragedia avvenuta a Crans-Montana, il Ministero dell’Interno ha disposto controlli a tappeto sul rispetto delle normative antincendio e di sicurezza nei luoghi di aggregazione. Nel mirino rientrano ristoranti, bar, locali da ballo e tutte le attività di pubblico spettacolo. Le verifiche saranno effettuate da Vigili del Fuoco, ASL, Ispettorato del Lavoro e Forze di Polizia. Confcommercio Campania – sede di Avellino – invita gli operatori a controllare con attenzione la propria documentazione e il pieno rispetto delle norme vigenti, per evitare contestazioni che potrebbero comportare sanzioni pesanti o, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività. Attenzione notevole sarà rivolta anche al numero di avventori presenti nei locali durante i controlli. Per informazioni, assistenza o supporto nell’aggiornamento della documentazione, è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio Campania Avellino, in via Carmine Barone 3 (tel. 0825 781956).

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà organizzata una riunione dedicata con tutte le aziende potenzialmente interessate ai controlli.