Stazione Ariano, i treni passano ma non si fermano. Incontro con Italo

Mercoledì 22 marzo alle 15:30, incontro attraverso una call tra i rappresentanti di Italo ed una delegazione di Ariano. Tema: la fermata alla Stazione di Ariano del treno di linea ad alta velocità Milano–Bari. L’istanza è arrivata sul tavolo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Ariano Irpino ha già una stazione dove passano ben 4 corse al giorno di Italo, andata e ritorno, ma nessuna si ferma. Dunque una stazione fantasma. Un paradosso emblematico del sempre più crescente isolamento delle aree interne. I referenti arianesi della Lega si sono fatti promotori di questa proposta facendola arrivare al Ministro che l’ha inoltrata al Cda dell’azienda ferroviaria, per far sì che almeno una corsa della tratta Milano-Bari faccia fermata ad Ariano.

Questo consentirebbe ai viaggiatori non solo di Ariano ma anche della Valle Ufita, della Baronia, del nord es arianese, di raggiungere Milano in circa sei ore, riducendo i disagi di studenti e persone che lavorano al nord, in attesa che la nuova Stazione Hirpinia prenda forma e la nuova linea dell’Alta Capacita/ Alta Velocità diventi una realtà.

All’incontro di mercoledì con l’azienda Italo, saranno presenti i promotori dell’iniziativa, i referenti della Lega ed il Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza.