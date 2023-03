24enne di Altavilla incensurato arrestato per spaccio

La Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane di Altavilla Irpina, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 24enne è stato trovato in possesso di 130 grammi di marijuana, 80 di hashish e 5,60 di cocaina.

Nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, gli operatori di polizia hanno attivato uno specifico servizio di osservazione nei pressi di un casolare diroccato nelle vicinanze dell’abitazione del 24enne. Il giovane è stato quindi intercettato mentre arrivava in bicicletta. Fermato e sottoposto a controllo, è risultato essere in possesso di 520 euro in contanti, mentre all’interno del casolare sono state rinvenute alcune dosi di hashish e marijuana nonché un bilancino di precisione. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove sono state trovate varie bustine contenenti sostanza del tipo cocaina.

La droga, il bilancino ed il denaro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al p.m. di turno che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nella mattinata il G.I.P. presso il Tribunale di Avellino ha disposto la convalida dell’arresto e contestualmente applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.