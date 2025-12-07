Stasera il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Gesualdo

Si apre ufficialmente questa sera il Natale avellinese. Nell’ambito del programma delle iniziative promosse dal Comune di Avellino, quella di oggi sarà una serata all’insegna della musica, della luce e della partecipazione cittadina. A partire dalle 17:30, in Piazza Castello, si terrà la Cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, un momento simbolico che darà il via alle festività in città.

Alle 18:30, invece, il Natale entrerà nel vivo con il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, in programma al Teatro Comunale Carlo Gesualdo. Un evento di grande prestigio che vedrà la presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, con la conduzione dell’artista Serena Autieri.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, ma tutti i posti disponibili sono già esauriti: il concerto è infatti sold-out.

La cittadinanza è comunque invitata a partecipare numerosa alla cerimonia in Piazza Castello e ai successivi appuntamenti del cartellone natalizio che accompagneranno Avellino nelle prossime settimane di festa.