Stangata al Nuovo Clan Partenio, condanne per quasi tre secoli: 25 anni al boss Pasquale Galdieri

Venticinque anni al boss Pasquale Galdieri, ventuno a suo fratello Nicola e a Carmine Valente, detto Caramella, condanne a più di 24 anni per Carlo Dello Russo. Una vera e propria stangata al Nuovo Clan Partenio, con condanne per quasi tre secoli di carcere. Pochi minuti fa in un aula di Corte di Assise blindata il presidente Gianpiero Scarlato ha letto il dispositivo della sentenza dopo cinque ore di camera di consiglio. In aula era presente anche il pm antimafia Simona Rossi.

LE CONDANNE

Ambrosone Franco libero

Anni 2 anni e 6 mesi

Bocciero Diego

20 reclusione

Brogna Giuliana

Anni 4 anni e 6 mesi

De Fazio Martino

Anni 2 anni e sei mesi

Dello Russo Carlo

Anni 24 mesi 9 condanna

De Simone Luigi

anni 13 anni mesi 9

Durante Giuseppe

Anni 16

Galdieri Nicola

anni 21

Galdieri Pasquale

anni 25

Genito Angelo

Anni 19 mesi 3

Mariano Sabino

Anni 4

Matarazzo Antonio

Anni 14 reclusione

Moscatiello Giuseppe

Anni 13 mesi 9

Nigro Ernesto

Anni 17

Nigro Giuseppina

Anni 14 mesi 6

Nittolo Ludovico

Anni 14

Rosania Mario

Anni 13 mesi 6

Taccone Antonio

Anni 15

Valente Carmine

anni 21

Volpe Giovanni libero

Anni 9 mesi 9

Freda Renato

Anni 14