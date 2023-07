Concorso in estorsione e sequestro di persona, la Corte d’Appello accoglie ricorso della Procura per De Vito e Liotti. La sentenza è stata emessa ieri. Kevin De Vito è stato condannato a cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione, Sonia Liotti a quattro anni e quattro mesi.

I giudici, come detto, hanno accolto il ricorso presentato dalla Procura di Avellino guidata dal Procuratore Airoma contro la sentenza tramite la quale il Gip del Tribunale del capoluogo aveva assolto entrambi gli imputati per i reati di concorso in estorsione e sequestro, condannandoli però per altri reati.