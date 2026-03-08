Stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’auto della Polizia: arrestato

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 40enne per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio.

In particolare, nella decorsa notte un quarantenne avellinese già sottoposto alla sorveglianza speciale, già ammonito dal Questore e gravato da divieto di avvicinamento alla persona offesa, telefonava alla sua ex compagna, riferendo che stava per raggiungerla con l’intento di ucciderla (scannarla). Immediatamente due Volanti si portavano rispettivamente una pattuglia presso l’abitazione della donna e l’altra si poneva al rintraccio dell’uomo. Giunti in questa via Generale Cascino, attraverso la localizzazione avuta dal braccialetto elettronico, veniva rintracciato il quarantenne che alla vista dei poliziotti cercava di disfarsi di un coltello da cucina di 33 cm. Nel mentre gli agenti tentavano di bloccare l’uomo, questi iniziava a minacciare di morte i poliziotti e colpiva due operatori con calci. Si rendeva necessario per immobilizzare l’uomo l’utilizzo dello spray oleoresin capsicum ma, nonostante ciò, il quarantenne danneggiava il finestrino della Volante e continuava a minacciare di morte i poliziotti, le loro mogli e la sua ex compagna.

All’esito dell’intervento, l’uomo veniva tratto in arresto, l’arma veniva sequestrata, due poliziotti venivano refertati presso il locale Ospedale civile e dopo aver notiziato il P.M. di turno, su sua disposizione, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.