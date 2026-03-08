Carabinieri, controlli rafforzati in Valle dell’Irno e Valle del Sabato contro furti e droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio.

Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno controllato centinaia di veicoli e automobilisti, elevando sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada. Nel dettaglio, a Montoro i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà cinque persone.

Un 30enne del posto è ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Un altro 30enne, residente in provincia di Salerno, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, minaccia e lesioni personali aggravate, a seguito di un intervento dei Carabinieri per un’aggressione. Nella circostanza è stato sequestrato un bastone in ferro della lunghezza di circa mezzo metro.

Un 60enne della provincia di Napoli è stato denunciato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Durante un controllo effettuato a Montoro, i militari hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di dimora nel comune di Avellino. Denunciato anche un 50enne del posto, ritenuto responsabile di furto con destrezza: l’uomo si sarebbe impossessato di un portafogli asportandolo dall’interno di un veicolo, alla presenza del proprietario. L’identificazione è avvenuta successivamente grazie al riconoscimento fotografico effettuato dagli operanti.

Infine, un altro 30enne del posto è stato denunciato poiché, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana; la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 3 grammi della medesima sostanza e circa 13 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Avellino.

Ad Aiello del Sabato, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla citata Autorità amministrativa un 20enne della provincia di Napoli, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nel comune irpino. Nel corso di un controllo domiciliare, insospettiti dall’intenso odore riconducibile al consumo di stupefacenti, i militari hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento, rinvenendo uno spinello confezionato e un altro parzialmente consumato, entrambi confezionati con marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al “112” qualsiasi situazione sospetta. L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino resta alta e i controlli proseguiranno in modo costante su tutto il territorio provinciale, con servizi mirati finalizzati a garantire sicurezza e legalità.