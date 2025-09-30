Stalking, i giudici di Appello ribaltano la sentenza per un 35enne

AVELLINO- I giudici della Corte di Appello di Napoli ribaltano la sentenza di primo grado nei confronti di un trentacinquenne di Chiusano San Domenico, condannato in Appello dall’accusa di stalking nei confronti della ex compagna. Assolto dalle accuse. I magistrati della Corte d’Appello di Napoli, accogliendo i motivi di ricorso dell’avvocato Pasquale Generoso Meriano, ha mandato assolto il trentaciquenne dal reato di stalking con la formula perchè “il fatto non sussiste”. Secondo l’originaria imputazione il giovane avrebbe reiteratamente molestato l’ex compagna, contattandola con numerosi messaggi, pedinandola e minacciandola di morte. A seguito del rito abbreviato, celebrato nel novembre del 2023, innanzi al GUP Rotondi del Tribunale di Avellino, l’imputato era staton condannato alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione. A seguito di impugnazione ritualmente proposta, con la quale si contestava il contenuto e le motivazioni della sentenza di primo grado, i Giudici partenopei hanno deciso di annullare la condanna. La difesa aveva censurato la sentenza di primo grado e le tesi secondo le quali tra i due ex compagni c’era null’altro che un rapporto conflittuale dovuto alla gestione delle figlie. Conflittualità di coppia non prevaricazione e persecuzione necessaria per il reato di stalking. Finisce così il calvario giudiziario durato più tre anni per il trentacinquenne di Chiusano San Domenico.