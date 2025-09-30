Il Nocciolo e le strade dei Forni nel segno della ricerca per Telethon

MARZANO DI NOLA – Terre Antiche del Nocciolo e Telethon hanno una lunga storia di collaborazione. Quella che si e’ riproposta anche nell’ultima edizione della kermesse organizzata dal Comune di Marzano di Nola con il sostegno di Regione Campania e Provincia di Avellino. In una sola serata raccolti quasi cinquecento euro a Marzano di Nola. A cui si aggiungeranno altre donazioni. L’anno scorso infatti il Comune di Marzano ha donato circa duemila euro alla Ricerca. Anche quest’anno a curare lo stand per Telethon ci ha pensato il primo cittadino Franco Addeo in persona, che ha partecipato alla raccolta per la ricerca.