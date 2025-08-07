Stalking e minacce alla ex: nei guai un 39enne

E’ stata data esecuzione, a Luogosano, ad opera dei Carabinieri delle Stazioni di Sant’Angelo all’Esca e di Fontanarosa – coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento – ad un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento che prevede il “divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa nonché l’obbligo di dimora nel comune di residenza” nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di stalking e violazione di domicilio commessi in danno della ex partner.

In particolare è stata ritenuta la gravità indiziaria in ordine alle condotte, attribuite ad un 39enne residente in provincia di Benevento, oggetto del racconto ( riscontrato anche dal contenuto di chat ) della donna in ordine a comportamenti vessatori ed aggressivi da parte dell’uomo e che avevano finalmente indotto la vittima – oramai stanca della pluralità di condotte molestie e minatorie del compagno in pendenza e successivamente alla fine del rapporto – alla denuncia . Fra le condotte emerse vi sono anche quelle di minacce di morte, di ripetute ed intimidatorie “ richieste di chiarimento” ed infine di un accesso, costituente violazione di domicilio, in orario notturno presso l’abitazione della donna.

Il provvedimento odierno è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario è persona sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.