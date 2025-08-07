Brutale aggressione a Cervinara ieri sera: Denunciato 39enne per lesioni gravi

Ieri sera in Via Pietro Nenni a Cervinara vi è stato un brutale episodio di violenza. Sorta una discussione tra un 39enne di Cervinara e un altro uomo, il 39enne lo avrebbe aggredito brutalmente causandogli gravi lesioni ad un occhio e a varie parti del corpo.

Trasportato in ospedale all’aggredito sono state diagnosticate e confermate delle lesioni gravi. Il 39enne, che ha nominato come difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci, è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi.