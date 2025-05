Stalker condannato a due anni salvato in Appello dalla prescrizione

AVELLINO- Condanna a due anni per stalking riformata in secondo grado per intervenuta prescrizione. E’ quanto hanno deciso, anche su richiesta dello stesso sostituto procuratore generale, i giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli nei confronti di un cinquantaseienne avellinese, difeso dal penalista Alberico Villani, condannato in primo grado a due anni di reclusione per stalking nei confronti di una donna, che si era costituita in giudizio rappresentata dal penalista Gaetano Aufiero, con cui aveva una relazione extraconiugale, perchè voleva costringerla a lasciare il marito. La sentenza del giugno 2018, per fatti risalenti al 2016, è però finita in prescrizione, per cui i giudici, pur riconoscendo che ci fosse lo stalking, in particolare per le continue chiamate sia alla donna che allo stesso marito ed alcuni episodi in cui l’imputato aveva minacciato la stessa di ucciderla, finendo su tutti i giornali, il termine dei sette anni e sei mesi per la prescrizione (2016) era superato. Per cui la condanna è stata cancellata. L’ uomo era stato però assolto dall’ accusa di lesioni. Diversi gli episodi che erano stati contestati, in uno, al culmine di minacce e pedinamenti, l’ imputato aveva inseguito e minacciato la donna fino a casa di una familiare dove aveva trovato rifugio.