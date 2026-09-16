Stadio Partenio-Lombardi, Fico: giusto che Avellino abbia uno stadio degno, vedremo

AVELLINO- “La visione della Regione è che pensiamo sia giusto che Avellino abbia uno stadio degno di questo nome. Poi tutto il resto vedremo”. Il governatore della Campania Roberto Fico ha risposto così alla domande sul futuro dello Stadio Partenio Lombardi e alla possibilità che la Regione Campania possa finanziare sia un intervento totalmente pubblico che uno pubblico e privato a margine della firma dell’intesa con il Comune di Avellino per i fondi Prius per diciassette milioni. Il presidente Fico assicura che “stiamo assolutamente sul pezzo. Stiamo lavorando su tutti i dossier, compreso quello dello stadio. Lo abbiamo preso assolutamente in carico insieme al Comune di Avellino e spero che a breve avrete notizie”. E alla domanda se dicesse sì a questa proposta del presidente dell’Avellino Calcio Angelo Antonio D’Agostino, il governatore

Fico ha spiegato: “Ho detto che ho preso in carico la questione dello stadio di Avellino. Poi vedremo. Tutte le proposte sono sul tavolo e ogni proposta, chiaramente, verrà valutata. Non c’è dubbio su questo. Vediamo i vari avanzamenti e le decisioni che prenderà il Comune di Avellino”