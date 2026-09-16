Fondi PRIUS, sottoscritto l’Accordo di Programma: 16,9 milioni di euro per la rigenerazione urbana di Avellino

AVELLINO – Questa mattina, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma relativo al PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile), lo strumento attraverso il quale il Comune di Avellino

realizzerà una strategia organica di sviluppo e trasformazione urbana nell’ambito della programmazione regionale 2021-2027. All’appuntamento hanno preso parte il presidente della Regione Campania, on. Roberto Fico, l’assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio, dott. Vincenzo Cuomo, il consigliere regionale, arch. Maurizio Petracca, il sindaco di Avellino, avv. Nello Pizza, l’assessore comunale ai Fondi Regionali ed Europei, dott.ssa Enza Ambrosone, e il dirigente responsabile del PRIUS, dott. Francesco Tolino. L’Accordo rappresenta un passaggio fondamentale per l’attuazione di un programma destinato a incidere in maniera significativa sul futuro della città, attraverso una serie di interventi che coniugano rigenerazione urbana, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, sostenibilità ambientale, mobilità e inclusione sociale. La dotazione finanziaria assegnata alla città ammonta a 13,53 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 3,38 milioni di euro di premialità, per un importo complessivo potenziale pari a 16,91 milioni di euro. Sono sette gli interventi ammessi a finanziamento: ricomposizione dello scenario fanzaghiano di Piazza Amendola;

2) valorizzazione del Castello Longobardo per una narrazione multimediale del territorio;

3) valorizzazione dell’anfiteatro, del belvedere e del parco del Teatro “Carlo Gesualdo”;

4) realizzazione dell’Urban Mobility Hub in Piazza Macello;

5) Parco del Fenestrelle: integrazione nel tessuto urbano;

6) valorizzazione del complesso naturalistico-culturale della Villa Comunale e dell’ex GIL;

7) realizzazione di spazi polifunzionali di comunità per la rigenerazione urbana di

Picarelli.

A questi si aggiungono due progetti in overbooking, pienamente coerenti con la strategia complessiva del PRIUS:

1) realizzazione di uno spazio di comunità in Piazza Giuseppe Mazzini;

2) rigenerazione e riconnessione urbana del quartiere Valle. «Con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma – dichiara il sindaco, Nello Pizza – compiamo un passaggio concreto nella costruzione della città che vogliamo lasciare alle prossime generazioni. Parliamo di risorse importanti e, soprattutto, di una visione complessiva di Avellino, che mette insieme il recupero dei luoghi della nostra storia, la riqualificazione degli spazi pubblici, la mobilità, l’ambiente e la dimensione sociale. Gli interventi individuati – prosegue – riguardano aree strategiche e quartieri diversi della città e rispondono all’obiettivo di ricucire il tessuto urbano, restituendo spazi e funzioni alla comunità. Desidero ringraziare il governo regionale della Campania per l’attenzione e la disponibilità con cui sta accogliendo le istanze che provengono dal nostro territorio: è un’interlocuzione istituzionale che ritengo fondamentale e che voglio rendere sempre più stabile e proficua» Per l’assessore Enza Ambrosone, «la sottoscrizione dell’Accordo di Programma per il PRIUS rappresenta un passaggio particolarmente significativo per la nostra città e per il percorso di trasformazione e rigenerazione che intendiamo portare avanti nei prossimi anni. Avellino ha davanti a sé sfide importanti e numerosi progetti da realizzare, e per affrontarli è indispensabile una collaborazione istituzionale forte, nella quale ciascun livello di governo faccia la propria parte. La presenza oggi qui del presidente Fico, dell’assessore Cuomo e del consigliere Petracca – evidenzia – testimonia un’attenzione verso la nostra città che apprezziamo e che rappresenta una base fondamentale sulla cui continuare a lavorare».