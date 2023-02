Stadio: lavori al settore dei “Biancoverdi Insuperabili”, il Comune migliora spalti e servizi igienici

Il Comune di Avellino ha completato l’intervento di sistemazione degli spalti e dei servizi igienici destinati, nella Curva Nord dello stadio “Partenio-Lombardi”, ai tifosi “Biancoverdi Insuperabili”. Su input dell’assessore allo Sport, Giuseppe Giacobbe, e grazie all’impegno del settore Lavori pubblici e delle risorse interne della nuova task force per la Manutenzione, è stato possibile risolvere tanto l’annoso problema delle acque piovane, che

stagnavano sugli spalti, quanto quello dei servizi igienici destinati ai diversamente abili, che da tempo risultavano danneggiati, e che sono stati complessivamente riqualificati.

«Appena abbiamo appreso delle condizioni in cui versavano gli spazi dedicati ai nostri tifosi

“Insuperabili” – afferma l’assessore Giacobbe – ci siamo immediatamente attivati. Abbiamo

risolto il problema delle acque stagnanti e creato le condizioni per avere spalti e servizi igienici più decorosi ed accoglienti. Si è trattato – aggiunge – di un intervento realizzato attraverso i nuovi dipendenti della Manutenzione, dunque a costo zero. Ma che assume per noi un grande significato, perché va nella direzione dell’impegno, per noi fondamentale, di assicurare ai diversamente abili il diritto ad assistere alle partite in condizioni dignitose».