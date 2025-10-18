Stadio di Avellino: disabili in carrozzina penalizzati, il M.I.D. scrive al Prefetto

Disabili non deambulanti in carrozzina penalizzati allo Stadio di Avellino, il M.I.D. si è rivolto al Prefetto Riflesso e p.c. al Presidente dell’U.S. Avellino.

È il M.I.D. il Movimento Italiano Disabili Coordinato da Giovanni Esposito, che si è rivolto al Prefetto Riflesso della Provincia di Avellino con una lettera per rappresentare le problematiche relative all’inclusione sportiva al Settore Riservato alle Persone con Disabilità allo Stadio Partenio Lombardi di Avellino in occasione delle gare Casalinghe della squadra della città dell’U.S. Avellino.

Di seguito riportiamo il corpo della lettera inviata: “Gentile Sig. Prefetto, a scriverle Giovanni Esposito Presidente Regionale della Campania per il Movimento Italiano Disabili.

Le scrivo per rappresentarle la problematica riguardo l’impossibilità a poter soddisfare il pieno accesso a tutte le persone con disabilità con percentuale di invalidità 100 % aventi diritto in carrozzina al settore riservato alla Persone con Disabilità non deambulanti e quindi in carrozzina, l’unico allo stato attuale realmente accessibile, poiché le postazioni apposite sono pochissime e insufficienti, in quanto attualmente la capienza del settore disabili è di 80 posti, compresi gli accompagnatori.

Attualmente la percentuale % di accesso riservata al settore disabili è inferiore all’1% rispetto alla capienza totale prevista per legge. Ai fini dell’ottenimento di un aumento di capienza del settore ci vorrebbe sicuramente un progetto da parte del Comune di Avellino per la creazione di un’altra piattaforma per le carrozzine, presumibilmente alla sinistra (e di quella disponibile attualmente) della scala. Avere il suo sostegno in quanto Prefetto di Avellino sarebbe fondamentale anche per la convocazione di eventuali tavoli tecnici o nomine per commissioni propedeutiche alla finalità da noi perseguita. In attesa di un suo riscontro sicuramente fattivo e positivo le porgo Cordiali Saluti Giovanni Esposito”.