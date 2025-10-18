Lutto Nazionale: commoventi gesti di vicinanza all’Arma Dei Carabinieri nel territorio della Compagnia di Montella

L’Alta Irpinia si stringe attorno all’Arma dei Carabinieri nel giorno del lutto nazionale, indetto ieri, per i tre militari tragicamente caduti in servizio il 15 ottobre scorso a Castel d’Azzano (Verona). Presso le Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Montella, si sono moltiplicati i gesti di vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni, delle associazioni e della cittadinanza.

A Montella, il Coordinamento Provinciale di Avellino di Fratelli d’Italia, ha consegnato un messaggio di cordoglio ai Carabinieri, esprimendo la più profonda vicinanza alle famiglie dei militari caduti. A Nusco e Bagnoli Irpino, le Amministrazioni comunali hanno deposto omaggi floreali davanti alle rispettive Stazioni dei Carabinieri, in segno di rispetto e riconoscenza per il sacrificio dei servitori dello Stato.

A Paternopoli, il presidente della Pro Loco Luigi Tecce, insieme a una delegazione di studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo locale, ha deposto una corona di alloro presso la Stazione dei Carabinieri. Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce istituzioni, cittadini e giovani nel ricordo di chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere, segni di un legame profondo e autentico tra l’Arma e le comunità dell’Irpinia.