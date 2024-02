SPP, Di Giacomo: “Troppi detenuti affetti da squilibri mentali, riaprire gli ospedali psichiatrici”

“Troppi detenuti affetti da squilibri mentali, servirebbe riaprire gli ospedali psichiatrici”. E’ la proposta di Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP., che stamane ha tenuto una conferenza stampa davanti al carcere di Bellizzi Irpino per illustrare la situazione dell’istituto alla luce degli ultimi episodi di violenza.

Per Di Giacomo “la chiusura degli ospedali psichiatrici è stata un dramma. Andavano migliorati certamente ma non chiusi – precisa l’esponente del sindacato di Polizia Penitenziaria -. I detenuti affetti da disturbi psichici patiscono le pene dell’inferno all’interno delle carcere italiane, in più non ci sono abbastanza medici e mediatori culturali, considerando che un terzo dei detenuti è di origine extra europea”.

Di Giacomo analizza anche la situazione degli istituti carcerari della provincia di Avellino. “Nell’ultimo periodo registriamo dei miglioramenti – afferma -, tuttavia sia ad Ariano che in città le problematiche restano tante perché da una parte la popolazione detenuta aumenta sempre di più, dall’altra le piante organiche degli agenti di Polizia Penitenziaria restano carenti”. Il segretario S.PP. assolve le direzioni delle carceri ma attacca gli esponenti dell’esecutivo nazionale: “Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro in un anno e mezzo di mandato ha visitato la metà degli istituti italiani, tuttavia non è riuscito a risolvere i problemi che attanagliano queste strutture”.