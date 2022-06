A Sportdays la 1^ festa del ciclismo made in Avellino

E’ tutto pronto per la 1^ festa del ciclismo made in Avellino. Si preannuncia una giornata ricca di colore ed entusiasmo quella di domenica 5 giugno, per l’iniziativa organizzata nell’ambito della 21^ edizione di “Sportdays” dal Coni provinciale e da Eco Evolution Bike, la società sportiva che fa capo al gruppo imprenditoriale “Miele Più”. Coni ed Eco Evolution hanno voluto onorare la giornata mondiale della bicicletta con un vero e proprio happening, un raduno di appassionati del ciclismo e di sportivi desiderosi di trascorrere una giornata all’aria aperta.

Domenica 5 giugno, con inizio alle 9, a Parco Santo Spirito – Manganelli di Avellino, sarà l’ora dunque di una cicloturistica non agonistica tra le principali strade di Atripalda, Avellino, Monteforte e Mercogliano, ribattezzata anche come la cicloturistica dell’area vasta.

Questo il programma completo

Ritrovo ore 09:00 Parco Manganelli (S. Spirito).

Partenza: 09:30

Via Fratelli Troncone, Via Appia, Piazza Umberto Atripalda, Via Manfredi, Via Pianodardine, SP 24 semaforo sinistro, Via Pianodardine, stazione FS, Via Francesco Tedesco; Corso Umberto Avellino Piazza Libertà, Corso Europa; Via Torrette di Mercogliano; Via Taverna Campanile; SS 374, Mercogliano Viale San Modestino, Via G. Matteotti; Via Provinciale Pennini, Via Tagliamento, Via Cristoforo Colombo, Tribunale; Piazza Macello, Via Circumvallazione; Via Francesco Tedesco;

Arrivo Parco Manganelli (S. Spirito).