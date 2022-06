Assalto a portavalori, l’associazione guardie giurate: “Chiediamo maggiori tutele”

Assalto a portavalori di Solofra, Giuseppe Alviti, leader associazione guardie particolari giurate, afferma: “E’ il momento di bloccare i servizi di trasporto valori finquando non ci saranno più tutele attive per i componenti Guardie particolari giurate dell’equipaggio, altrimenti così continuando assisteremo ad una mattanza sociale e speriamo in Dio se non conteremo morti”.