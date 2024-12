Spesa , consumo e prescrizioni di farmaci: patto tra ASL e medici di medicina generale

AVELLINO- Stringere un patto tra Azienda Sanitaria Locale e Medici di Medicina Generale sull’appropriatezza prescrittiva dei farmaci. È questo il focus dell’evento formativo “ASL Avellino: appropriatezza prescrizioni farmaceutiche – alleanza ASL/AFT” promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, in programma sabato 7 dicembre, alle ore 8.30, nella Sala Conferenze del Viva Hotel di Avellino.

L’obiettivo è il potenziamento dell’alleanza tra Medici di Medicina Generali appartenenti alle 12 Aggregazioni Funzionali Territoriali, Direttori dei Distretti Sanitari e farmacisti UCAD, migliorando l’appropriatezza prescrittiva, in termini di spesa e consumo, adottando un percorso di analisi delle criticità e individuando le soluzioni idonee che possano portare al miglioramento della performance.

Nella prima parte dell’evento formativo verrà presentata l’esperienza pratica all’interno dell’UCAD del Distretto di Baiano, con gli interventi del Direttore di Distretto, del Coordinatore AFT e del farmacista; nella seconda parte verranno affrontate le criticità riscontrate e le soluzioni individuate anche attraverso la creazione del cruscotto informativo per il monitoraggio della spesa farmaceutica con particolare attenzione all’impatto che questo strumento avrà in termini di analisi farmaceutica e miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Il programma prevede, dopo i saluti del Direttore Generale ASL Avellino Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, del Direttore Amministrativo Dott. Franco Romano, del Dirigente Staff 93 UOD 06 Regione Campania Dott. Ugo Trama, del Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Avellino Dott. Francesco Sellitto, l’introduzione del Direttore Sanitario ASL Avellino Dott.ssa Maria Concetta Conte e gli interventi del Dirigente Farmacista UOC Farmacia Territoriale ASL Avellino Dott.ssa Ivana Lieto, del Direttore Distretto Sanitario di Baiano Dott.ssa Sabatina D’Andrea, del Referente AFT 02 ASL Avellino Dott. Giuseppe Colucci, del Dirigente Farmacista UOC Farmacia Territoriale ASL Avellino Dott.ssa Francesca Guerriero, del General Manager Net Medica Italia Dott. Rino Moraglia, del Referente AFT 05 ASL Avellino, Dott. Raffaele Piscopo.

La segreteria scientifica dell’evento è affidata al Direttore Sanitario dell’ASL dott.ssa Maria Concetta Conte. Il Corso è accreditato dal Provider ASL Avellino con 5,2 crediti ECM e rivolto a medici (tutte le discipline), infermieri, farmacisti (farmacista pubblico del SSN, farmacia territoriale).