Ariano, il documento del Psi: centrosinistra unito ha fatto superare le incomprensioni

ARIANO- “Nella convinzione che la ricomposizione del centro sinistra nella nostra città sia la necessaria premessa per il rilancio di una azione politica a sostegno del nostro territorio e ritenendo superate le passate incomprensioni, il PSI arianese comunica la propria decisione a rientrare in maggioranza a sostegno del sindaco Franza”. E’ così che si chiude la nota della Sezione “Ireneo Vinciguerra”, la segreteria cittadina del Psi. I socialisti hanno suggellato questo nuovo inizio nella squadra di Enrico Franza prendendo atto che il sindaco di Ariano Irpino con “il decreto sindacale n. 43 del 4 dicembre 2024, ha nominato assessore il compagno Marco Riccio, assegnandogli il lavoro sulle deleghe delle Politiche energetiche e Protezione civile”. Ricostruite anche le ragioni che avevano portato alla crisi e alla ricomposizione: “Nel corso del 2024, differenti valutazioni sulle modalità di approccio, sia nella gestione dell’azione politica dell’amministrazione, che sul ruolo svolto dai singoli partiti all’interno della coalizione, hanno portato il PSI a scelte divergenti, in contrasto con alcuni settori della maggioranza. L’abbandono della coalizione e il passaggio all’opposizione fu una scelta non facile che portava, comunque, all’interno della sezione la necessità di approfondire e seguire con responsabilità sia il quadro politico locale che quello nazionale. Ciò si imponeva anche in forza del fatto che il PSI ha sempre affermato con coerenza la propria appartenenza all’area politica e culturale del centro sinistra e, in particolare, il PSI arianese rivendica con orgoglio la sua funzione centrale nella costruzione delle coalizioni che hanno consentito la vittoria del centro sinistra nella nostra città e la conseguente elezione a sindaco di Enrico Franza”. Ma ci sono le ragioni per stare insieme: “I recenti successi dal centro sinistra unito in Umbria ed in Emilia Romagna, la sonora bocciatura da parte della Consulta del divisivo progetto sulle autonomie, subita dal governo di centro destra, battaglie condotte con determinazione dal centro sinistra compatto, hanno rafforzato questa consapevolezza e accresciuto il nostro senso di responsabilità. La valutazione di questi accadimenti, l’azione di affiancamento scrupolosa, discreta e rispettosa delle dinamiche locali, svolta dalla segreteria nazionale del PSI che è stata seguita sempre con attenzione dal sindaco Franza, ha consentito il lento e graduale superamento delle divergenze insorte”.