Spedizione punitiva in Via De Conciliis, quattro giovani di Mercogliano a processo

AVELLINO- Una vera e propria “spedizione punitiva” organizzata nei confronti di due ragazzi, un venticinquenne ed un ventiduenne del napoletano, avvenuta il 20 maggio scorso in Via De Conciliis ad Avellino. Quella per cui il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, sulla base delle indagini eseguite dalla Squadra Mobile di Avellino, ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di quattro giovanissimi di Mercogliano, difesi dagli avvocati Michele Scibelli e Nello Pizza, che il prossimo 12 marzo dovranno comparire davanti al giudice monocratico per rispondere di lesioni personali aggravate. I fatti, come ricostruito dalla Squadra Mobile di Avellino riguardano in totale sei indagati, altri due sono stati infatti denunciati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Tutti e sei, in concorso tra loro, con il concorso dei due minorenni, avrebbero colpito con calci pugni, provocando ad entrambi un “trauma cranio facciale”. Ad uno dei due giovani anche con una grave lesione alla retina. Per entrambe le vittime una prognosi che superava i trenta giorni. A quanto pare, alla base della vera e propria spedizione punitiva c’erano motivi legati ad una ragazza contesa.