Arrestata coppia di ladri: nel mirino i distributori automatici di una scuola

I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di ladri specializzata nei furti ai distributori automatici di bevande e snack. L’uomo, un 37enne e la sua compagna di 45 anni sono stati sorpresi mentre mettevano a segno un colpo all’interno di un istituto scolastico superiore del capoluogo.

I servizi di pattugliamento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento erano in corso già da tempo, in seguito a una serie di furti ai distributori automatici che avevano destato allarme e preoccupazione nella cittadinanza e tra gli operatori economici. L’attività di analisi certosina del fenomeno delinquenziale da parte dell’Arma dei Carabinieri,aveva portato all’intensificazione dei controlli, soprattutto, in orario notturno, con l’impiego di pattuglie sia in divisa che con auto “civetta”, proprio per contrastare tale fenomeno.

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri hanno notato un’auto sospetta aggirarsi nei pressi di un istituto scolastico, considerato dagli investigatori un obiettivo sensibile da controllare. Dopo un breve appostamento, i militari sono intervenuti, sorprendendo il 37enne che, dopo aver forzato un distributore automatico all’interno della scuola e, prelevato il denaro contenuto al suo interno, si dava alla fuga, raggiungendo la donna che fungeva da “palo” e che lo attendeva in auto pronta alla fuga.

L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha impedito ai due di farla franca. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso del denaro sottratto e di strumenti atti allo scasso, oltre che di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina (circa 1 gr.). Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, entrambi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e condotti presso la Casa Circondariale di Benevento. L’uomo sarà anche segnalato al Prefetto di Benevento per uso personale di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per accertare eventuali responsabilità della coppia sugli episodi simili avvenuti recentemente nel capoluogo sannita. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo ulteriori elementi per tentare di ricostruire l’intera attività criminale dei due arrestati.

Intanto, la comunità scolastica e il proprietario dei distributori automatici hanno espresso sollievo per l’arresto dei responsabili.

I due arrestati sono, pertanto, allo stato indagati e quindi presuntiinnocenti fino a sentenza definitiva.