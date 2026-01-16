Spedizione punitiva, finisce la fuga dell’ex boss Moscatiello: arrestato dalla Mobile

TORINO- É finita in un appartamento in fitto del quartiere Lucento, a Torino la fuga del quarantanovenne ex boss del Clan Partenio Gianluca Moscatiello, resosi irreperibile dal 23 dicembre scorso e accusato di essere il mandante del sequestro di un diciassettenne. L’ ex camorrista era scappato in Romania per sfuggire all’arresto e aveva anche promesso di costituirsi «subito dopo Capodanno». Ma rientrato a Torino non aveva subito deciso di costituirsi.. Con la presunta complicita’ di un soggetto a lui legato, denunciato per favoreggiamento, aveva preso in fitto una camera. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino non avevano mai smesso di dargli la caccia. Così nella notte tra mercoledì e giovedì hanno tratto in arresto Moscatiello. Il quarantanovenne ora è in carcere insieme ai suoi presunti complici nella vicenda del sequestro di un diciassettenne che il 9 marzo 2025 era stato attirato in una trappola e picchiato con una vera spedizione punitiva, quella ordinata secondo gli inquirenti proprio dall’ex boss, per vendicare una lite tra il minore e il figlio avvenuta qualche giorni prima davanti ad una discoteca.