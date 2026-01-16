Radici e futuro, la mozione che candida a segretario provinciale Pellegrino Palmieri

Un momento di confronto e partecipazione democratica in vista del congresso provinciale del Partito Democratico. È questo lo spirito dell’assemblea pubblica promossa dall’area “Radici e Futuro”, la mozione che candida Pellegrino Palmieri alla carica di segretario provinciale.

L’incontro, aperto a iscritte, iscritti e simpatizzanti del PD, si terrà sabato 17 gennaio alle ore 10.30 presso la sede provinciale del Partito Democratico di Avellino, in via Tagliamento 32. L’iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo sul futuro del partito, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità, rilanciare la partecipazione e costruire una proposta politica radicata nei territori ma capace di guardare avanti.