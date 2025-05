Un ventenne di Altavilla Irpina ferito da un colpo di pistola alla schiena nel centro del comune irpino, tra Corso Garibaldi e Largo Caruso, a pochi passi dal Municipio di Altavilla Irpina. Il ferimento e’ avvenuto intorno all’una e mezza, quando alcuni ragazzi che si trovavano nella zona avrebbero rinvenuto il ventenne a terra e lo hanno trasportato alla vicina Guardia Medica, dove, a causa delle ferita riportata e’ stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Sul posto sono giunti, dopo la segnalazione della Guardia Medica della persona ferita da un colpo di arma da fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto e’ avvenuto.

LA DINAMICA

Non e’ ancora chiara la dinamica del ferimento, in particolare i colpi esplosi nei confronti del ventenne, se oltre a quello che lo ha attinto al torace sia stato esploso anche qualche altro colpo di pistola. Il giovane si trovava nel centro di Altavilla Irpina e quando è stato soccorso dagli altri ragazzi era da solo. I Carabinieri già nella notte avranno sentito le persone che lo hanno condotto alla Guardia Medica. Per ora c’è comunque il massimo riserbo sui primi elementi raccolti.

UNA LITE O UN AGGUATO?

Cosa e’ avvenuto nella notte ad Altavilla Irpina non e’ ancora chiaro. In particolare se il ferimento è giunto al culmine di una lite oppure si tratti di un vero e proprio agguato ai danni del ventenne. Questo lo ricosttuiranno le indagini di Procura e Carabinieri.

LE CONDIZIONI

Il ventenne è stato già nella notte sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso il Moscati di Avellino. La prognosi è riservata, attualmente sarebbe ricoverato in Rianimazione.

LE INDAGINI

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino potrebbero avere qualche elemento utile alle indagini dal sistema di videosorveglianza attivo nell’area del centro cittadino di Altavilla Irpina. Già nelle prossime ore potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza.